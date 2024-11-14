Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Nhận yêu cầu phát triển mẫu mới từ khách hàng, làm việc với nhà máy để phát triển mẫu mới.

Báo giá cho khách hàng.

Làm việc với phòng thí nghiệm để phát triển labdip mới, submit cho khách hàng.

Nhận forcast từ khách hàng, làm việc với phòng sinh quản để chuẩn bị sợi mộc

Nhận đơn hàng mẫu, làm việc với nhà máy để sản xuất đơn hàng mẫu, theo dõi tiến độ, giao hàng cho khách hàng.