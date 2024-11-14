Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận yêu cầu phát triển mẫu mới từ khách hàng, làm việc với nhà máy để phát triển mẫu mới.
Báo giá cho khách hàng.
Làm việc với phòng thí nghiệm để phát triển labdip mới, submit cho khách hàng.
Nhận forcast từ khách hàng, làm việc với phòng sinh quản để chuẩn bị sợi mộc
Nhận đơn hàng mẫu, làm việc với nhà máy để sản xuất đơn hàng mẫu, theo dõi tiến độ, giao hàng cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt cao đẳng trở lên
Biết tiếng trung hoặc tiếng anh giao tiếp
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Tiền thường giới thiệu Công nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_5B_CN, Đường DC, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

