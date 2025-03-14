Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HISEDA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH HISEDA
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH HISEDA

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HISEDA

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu dân cư Sun Casa, phường Vĩnh Tân,, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện việc nhập dữ liệu của công việc hiệu chuẩn.
Thực hiện việc in ấn, sắp xếp, lưu trữ các giấy tờ hiệu chuẩn.
Theo dõi các thiết bị giao - nhận của Khách hàng
Lập kế hoạch, báo cáo định kỳ theo tuần, tháng cho Trưởng phòng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ – độ tuổi từ 22 - 30, giọng miền Nam.
Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng.
Có kiến thức cơ bản về MS Office.
Có khả năng làm việc độc lập.
Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh cơ bản.
Nhanh nhẹn, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH HISEDA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động.
Công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Công ty cung cấp chỗ đậu xe.
Công ty cung cấp phương tiện đi công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HISEDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HISEDA

CÔNG TY TNHH HISEDA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sacom Chíp Sáng, Khu Công nghệ cao, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

