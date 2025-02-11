Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Lương hàng tháng Phụ cấp tiền cơm, công tác phí Lương thưởng Du lịch, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hướng dẫn, giám sát tình hình chăm sóc khách hàng hàng ngày của đội ngũ nhân viên cấp dưới.
-Tổng hợp thông tin, phân tích (khách hàng, thị trường)
phát triển công ty.
Hỗ trợ quản lý và tổ chức hoạt động bán hàng các dự án BĐS của Charm Group
• Theo dõi, cập nhật tiến độ bán hàng từ các đại lý, kinh doanh nội bộ.
• Quản lý, lưu trữ các mẫu biểu hợp đồng phân phối, hợp đồng mua bán, tài liệu liên quan đền các dự án bất động sản.
Hỗ trợ đại lý và đối tác bán hàng:
• Điều phối và cung cấp tài liệu, thông tin sản phẩm cho các đại lý phân phối và các admin phụ trách dự án.
• Phối hợp cùng admin chuyên trách dự án tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo, sự kiện bán hàng cho các đại lý.
• Báo cáo và theo dõi:
• Thu thập, phân tích dữ liệu bán hàng, chuẩn bị các báo cáo doanh thu, tiến độ bán hàng định kỳ.
• Theo dõi chỉ tiêu doanh số của các đại lý và kinh doanh nội bộ.
• Quản lý thông tin khách hàng, đại lý cho khối Kinh Doanh.
• Duy trì và cập nhật dữ liệu khách hàng, đại lý trong hệ thống CRM nếu có.
• Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng mua sản phẩm và đại lý - Các công việc khác của cấp quản lý...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn nắm bắt tình hình
Am hiểu thị trường
Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 13 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI