Tuyển Trợ lý kinh doanh DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trợ lý cho team sales Trung Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ logistics như kho bãi, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước bằng đường biển hoặc đường hàng không, dịch vụ khai báo hải quan và các dịch vụ khác trong chuỗi logistics Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ Báo giá cho khách hàng, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng Chăm sóc khách hàng của cá nhân cũng như khách hàng của công ty chuyển giao Tư vấn giải pháp chuyên môn tốt nhất cho khách hàng Theo dõi công nợ của khách hàng Tư vấn giải pháp chuyên môn tốt nhất cho khách hàng Dịch tài liệu, phiên dịch cho team trong giao tiếp nội bộ hoặc với khách hàng Báo cáo hàng tuần về hoạt động Sales của bản thân, các phản hồi của khách hàng và thông tin thị trường Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung thành thạo Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí sales admin, trợ lý, support,... (từng làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistic là 1 điểm cộng) Kỹ tính trong công việc, có khả năng giải quyết công việc, có thể di chuyển nhiều và liên tục

Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Chi phí điện thoại, tiếp khách, hỗ trợ khác (tùy vị trí và nhu cầu công việc); Cơ hội tăng lương định kỳ hàng năm; Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật; Chính sách trà chiều mỗi tuần, liên hoan theo bộ phận mỗi tháng; Quà tặng sinh nhật, cùng tham gia các sự kiện dịp lễ tết của công ty. Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.