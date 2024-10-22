Tuyển Trợ lý kinh doanh DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
- Bình Dương: Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Trợ lý cho team sales Trung
Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ logistics như kho bãi, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước bằng đường biển hoặc đường hàng không, dịch vụ khai báo hải quan và các dịch vụ khác trong chuỗi logistics
Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ
Báo giá cho khách hàng, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng của cá nhân cũng như khách hàng của công ty chuyển giao
Tư vấn giải pháp chuyên môn tốt nhất cho khách hàng
Theo dõi công nợ của khách hàng
Dịch tài liệu, phiên dịch cho team trong giao tiếp nội bộ hoặc với khách hàng
Báo cáo hàng tuần về hoạt động Sales của bản thân, các phản hồi của khách hàng và thông tin thị trường
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung thành thạo
Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí sales admin, trợ lý, support,... (từng làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistic là 1 điểm cộng)
Kỹ tính trong công việc, có khả năng giải quyết công việc, có thể di chuyển nhiều và liên tục
Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Chi phí điện thoại, tiếp khách, hỗ trợ khác (tùy vị trí và nhu cầu công việc);
Cơ hội tăng lương định kỳ hàng năm;
Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật;
Chính sách trà chiều mỗi tuần, liên hoan theo bộ phận mỗi tháng;
Quà tặng sinh nhật, cùng tham gia các sự kiện dịp lễ tết của công ty.
Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
