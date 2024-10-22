Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60 Đặng Dung P. Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Nhận thông tin và phản hồi thông tin về đơn hàng từ khách hàng
Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giao hàng
Theo dõi thanh toán từ khách hàng
Thay mặt Phó Tổng giám đốc (Phụ trách kinh doanh) nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng và phúc đáp sau khi BGĐ có các quyết định
Chịu trách nhiệm mảng kinh doanh thị trường sử dụng tiếng Anh như Philippines, Úc, Newzeland,...
Hỗ trợ các công việc kinh doanh cho Phó Tổng giám đốc (Phụ trách kinh doanh) (thị trường sử dụng tiếng Anh)
Đi nước ngoài công tác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về kinh doanh, ngoại ngữ
Thông thạo tiếng Anh (tất cả các kỹ năng)
Có kinh nghiệm Sales;
Nhiệt tình, năng động, có thể đi công tác nước ngoài khi có nhu cầu
Định hướng phát triển và gắn bó lâu dài cùng Công ty

Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 16 triệu, tùy theo năng lực và kinh nghiệm;
Làm việc 40h/tuần
17 ngày phép/năm;
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật;
Lương tháng 13, thưởng KPI quý/năm, thưởng các dịp quốc lễ;
Du lịch, nghỉ mát hàng năm và các phúc lợi khác (sinh nhật, quốc tế thiếu nhi, tết trung thu,...) theo quy định của công ty.
Huấn luyện, đào tạo chuyên môn phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

