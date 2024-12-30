Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 2000 Triệu

• Hỗ trợ Chủ tịch trong công tác điều hành kinh doanh:

- Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn cho doanh nghiệp.

- Phân tích, đánh giá tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu kinh doanh, đưa ra những khuyến nghị cần thiết để đảm bảo hiệu suất.

• Quản lý và hỗ trợ mảng nhân sự:

- Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chính sách nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân tài, và quản lý hiệu suất làm việc.

- Theo dõi, phân tích các chỉ số nhân sự (biến động nhân sự, năng suất lao động, hiệu quả đào tạo…) và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện quy trình và hiệu quả công việc.

- Tham gia vào các cuộc họp, phỏng vấn và quá trình đánh giá nhân sự để đảm bảo phù hợp với chiến lược của công ty.

• Hỗ trợ điều hành nội bộ:

- Quản lý lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp, hội thảo, sự kiện, và đảm bảo việc thực hiện các quyết định của Chủ tịch được diễn ra theo kế hoạch.