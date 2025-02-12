Tuyển Trợ lý Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phối hợp cùng với các nhân sự quản lý dự án chính của các dự án trong các hoạt động sau:

• Đề xuất và xây dựng Phương án triển khai dự án theo đúng phạm vi và phù hợp theo mục tiêu dự án

• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công công việc cho các thành viên trong dự án và giám sát, đảm bảo tiến độ triển khai công việc

• Lập kế hoạch nguồn lực, xây dựng đội dự án, quản lý và giám sát hiệu suất làm việc của các thành viên trong dự án

• Hỗ trợ quản lý các thay đổi trong quá trình triển khai, xác định và đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi đối với kế hoạch, chi phí, nguồn lực, mục tiêu…dự án, đảm bảo mọi thay đổi của dự án phải được phê duyệt và tuân thủ quy trình kiểm soát thay đổi của MB

• Hỗ trợ điều phối với các đối tác trong và ngoài nhằm đảm bảo tiến độ, nguồn lực, ngân sách, … theo kế hoạch

• Hỗ trợ tổ chức đào tạo hướng dẫn thành viên về các phương pháp làm việc, quy trình triển khai, công cụ áp dụng trong quá trình triển khai dự án