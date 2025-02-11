Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: team building, du lịch, party hàng tháng... Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc; Free trà, cafe, vé gửi xe hàng tháng. Cơ hội công tác Nhật ngắn hạn, hoặc làm việc tại Nhật Bản dài hạn., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đối tác Nhật Bản có nhu cầu phát triển phần mềm.
Cùng team Sales xây dựng và thực thi kế hoạch sale cho công ty.
Hỗ trợ hoạt động Marketing tại thị trường Nhật Bản
Hợp tác với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng khi có phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Nhật thương mại (tối thiểu JLPT N2 hoặc BJT J1).
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, mới tốt nghiệp.
Tự tin trong giao tiếp, nhiệt tình với công việc.
Là người cẩn thận, chi tiết.
Có tư duy dịch vụ khách hàng.
Sẵn sàng học hỏi và áp dụng kiến thức mới.
Có kinh nghiệm đọc các điều khoản hợp đồng và excel tốt là một điểm cộng (được training nếu chưa có kinh nghiệm).
Có kinh nghiệm ngành IT là một lợi thế.
Đã từng sống tại Nhật là một lợi thế.
Đã làm việc với khách hàng Nhật là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

