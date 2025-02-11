Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: team building, du lịch, party hàng tháng... Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc; Free trà, cafe, vé gửi xe hàng tháng. Cơ hội công tác Nhật ngắn hạn, hoặc làm việc tại Nhật Bản dài hạn., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hỗ trợ tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đối tác Nhật Bản có nhu cầu phát triển phần mềm.
Cùng team Sales xây dựng và thực thi kế hoạch sale cho công ty.
Hỗ trợ hoạt động Marketing tại thị trường Nhật Bản
Hợp tác với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng khi có phát sinh.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Nhật thương mại (tối thiểu JLPT N2 hoặc BJT J1).
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, mới tốt nghiệp.
Tự tin trong giao tiếp, nhiệt tình với công việc.
Là người cẩn thận, chi tiết.
Có tư duy dịch vụ khách hàng.
Sẵn sàng học hỏi và áp dụng kiến thức mới.
Có kinh nghiệm đọc các điều khoản hợp đồng và excel tốt là một điểm cộng (được training nếu chưa có kinh nghiệm).
Có kinh nghiệm ngành IT là một lợi thế.
Đã từng sống tại Nhật là một lợi thế.
Đã làm việc với khách hàng Nhật là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
