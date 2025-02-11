Tuyển Trợ lý Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý

Hỗ trợ quản lý dự án: Theo dõi tiến độ, chuẩn bị tài liệu, báo cáo và điều phối công việc giữa các phòng ban để đảm bảo dự án diễn ra đúng kế hoạch.

Quản lý hành chính: Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu, soạn thảo hợp đồng, công văn và hỗ trợ các thủ tục hành chính liên quan đến dự án.

Quản lý tài sản & trang thiết bị: Theo dõi, bảo trì thiết bị văn phòng, đặt mua văn phòng phẩm và đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho nhân viên.

Hỗ trợ khách hàng & đối tác: Tiếp nhận cuộc gọi, phản hồi email, giải quyết các yêu cầu và duy trì quan hệ tốt với đối tác.

Các công việc theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học về Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Khả năng làm việc nhóm và bám sát deadline cao

Trung thực và đáng tin cậy, hợp tác và nhiệt huyết

Tại Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh,...

- Teambuiding, du lịch định kì hằng năm.

- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của người lao động theo Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH, BHTN,...) và các chế độ theo nội quy, quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam

