Tuyển Trợ lý Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam

Trợ lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ quản lý dự án: Theo dõi tiến độ, chuẩn bị tài liệu, báo cáo và điều phối công việc giữa các phòng ban để đảm bảo dự án diễn ra đúng kế hoạch.
Quản lý hành chính: Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu, soạn thảo hợp đồng, công văn và hỗ trợ các thủ tục hành chính liên quan đến dự án.
Quản lý tài sản & trang thiết bị: Theo dõi, bảo trì thiết bị văn phòng, đặt mua văn phòng phẩm và đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho nhân viên.
Quản lý tài sản & trang thiết bị
Hỗ trợ khách hàng & đối tác: Tiếp nhận cuộc gọi, phản hồi email, giải quyết các yêu cầu và duy trì quan hệ tốt với đối tác.
Hỗ trợ khách hàng & đối tác
Các công việc theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học về Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế
Sử dụng thành thạo tiếng Anh
Khả năng làm việc nhóm và bám sát deadline cao
Trung thực và đáng tin cậy, hợp tác và nhiệt huyết

Tại Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh,...
- Teambuiding, du lịch định kì hằng năm.
- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của người lao động theo Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH, BHTN,...) và các chế độ theo nội quy, quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam

Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

