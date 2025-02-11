Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm KH, tăng trưởng doanh số của nhãn hàng

1.1. Làm content quảng cáo trên các nền tảng với mục tiêu giảm chi phí QC trên các nền tảng xuống

1.2. Tìm kiếm KOC, mời để làm affiliate

1.3. Làm các hoạt động trade online vào các group tập trung KH

1.4. Đưa ra các ý tưởng, chương trình để tăng trưởng doanh số

2. Tăng truyền thông nhãn hàng trên các phương tiện thông tin

2.1. Phát triển kênh youtube, tiktok tăng độ nhận diện nhãn hàng

2.2. Xây group kéo KH vào trong group chung của nhãn hàng

2.3. Đưa ra ý tưởng, chương trình tăng độ nhận diện của nhãn hàng

2.4. Quản trị TiktokShop/ Shopee và các hoạt động Gimmik phù hợp

3. Quản trị website, Fanpage

3.1. Viết bài SEO, fanpage theo kế hoạch đề ra

3.2. Đăng bài trên website, fanpage và đo lường, đánh giá kết quả

4. Thị trường và sản phẩm mới

4.1 Nghiên cứu thị trường, đề xuất ý tưởng mới để mở rộng nhãn hàng

4.2 Triển kkai sản phẩm mới khi được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp đại học ngành Marketing, Dược...

Có máy tính cá nhân

Đã có kinh nghiệm >3 tháng tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000 + phụ cấp + thưởng KPI

Được đóng BHXH theo quy định của Pháp luật ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức

Thưởng tháng thứ 13 và các ngày lễ tết trong năm

Tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động thiện nguyện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

