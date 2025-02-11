Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Trợ lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm KH, tăng trưởng doanh số của nhãn hàng
1.1. Làm content quảng cáo trên các nền tảng với mục tiêu giảm chi phí QC trên các nền tảng xuống
1.2. Tìm kiếm KOC, mời để làm affiliate
1.3. Làm các hoạt động trade online vào các group tập trung KH
1.4. Đưa ra các ý tưởng, chương trình để tăng trưởng doanh số
2. Tăng truyền thông nhãn hàng trên các phương tiện thông tin
2.1. Phát triển kênh youtube, tiktok tăng độ nhận diện nhãn hàng
2.2. Xây group kéo KH vào trong group chung của nhãn hàng
2.3. Đưa ra ý tưởng, chương trình tăng độ nhận diện của nhãn hàng
2.4. Quản trị TiktokShop/ Shopee và các hoạt động Gimmik phù hợp
3. Quản trị website, Fanpage
3.1. Viết bài SEO, fanpage theo kế hoạch đề ra
3.2. Đăng bài trên website, fanpage và đo lường, đánh giá kết quả
4. Thị trường và sản phẩm mới
4.1 Nghiên cứu thị trường, đề xuất ý tưởng mới để mở rộng nhãn hàng
4.2 Triển kkai sản phẩm mới khi được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp đại học ngành Marketing, Dược...
Có máy tính cá nhân
Đã có kinh nghiệm >3 tháng tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000 + phụ cấp + thưởng KPI
Được đóng BHXH theo quy định của Pháp luật ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng tháng thứ 13 và các ngày lễ tết trong năm
Tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động thiện nguyện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job288627
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FARALAND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FARALAND VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VCCorp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Giải pháp TULA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Giải pháp TULA
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Velasboost làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty TNHH Velasboost
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu HBR Holdings
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
23 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
2.8 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FPT DIGITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm