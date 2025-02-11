Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC
- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
1. Tìm kiếm KH, tăng trưởng doanh số của nhãn hàng
1.1. Làm content quảng cáo trên các nền tảng với mục tiêu giảm chi phí QC trên các nền tảng xuống
1.2. Tìm kiếm KOC, mời để làm affiliate
1.3. Làm các hoạt động trade online vào các group tập trung KH
1.4. Đưa ra các ý tưởng, chương trình để tăng trưởng doanh số
2. Tăng truyền thông nhãn hàng trên các phương tiện thông tin
2.1. Phát triển kênh youtube, tiktok tăng độ nhận diện nhãn hàng
2.2. Xây group kéo KH vào trong group chung của nhãn hàng
2.3. Đưa ra ý tưởng, chương trình tăng độ nhận diện của nhãn hàng
2.4. Quản trị TiktokShop/ Shopee và các hoạt động Gimmik phù hợp
3. Quản trị website, Fanpage
3.1. Viết bài SEO, fanpage theo kế hoạch đề ra
3.2. Đăng bài trên website, fanpage và đo lường, đánh giá kết quả
4. Thị trường và sản phẩm mới
4.1 Nghiên cứu thị trường, đề xuất ý tưởng mới để mở rộng nhãn hàng
4.2 Triển kkai sản phẩm mới khi được yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính cá nhân
Đã có kinh nghiệm >3 tháng tại vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định của Pháp luật ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng tháng thứ 13 và các ngày lễ tết trong năm
Tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động thiện nguyện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI