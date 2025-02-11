Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dịch thuật văn bản, tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

- Hỗ trợ dịch cho dự án trao đổi với đối tác qua Email, QQ & Wechat... .

- Phiên dịch và thư ký tại các cuộc họp có BGĐ tham gia.

- Thực hiện báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp và các công việc liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp khoa Trung các trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Hà Nội,... hoặc du học sinh Trung Quốc đã tốt nghiệp với chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên: Biết tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo tiếng Trung (nghe/nói/đọc/viết).

- Có tối thiểu 1 năm làm việc tại các NPH Game hoặc liên quan tới lĩnh vực Công nghệ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Am hiểu, nắm bắt nhanh và hứng thú với Game, công nghệ.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN

- Đồ uống pantry miễn phí hàng ngày

- Lương: Thoả thuận

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động, các chế độ độ phúc lợi khác theo luật lao động và theo quy định của công ty;

- Môi trường làm việc đa quốc gia, có cơ hội thăng thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin