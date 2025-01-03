Tuyển Trợ lý Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

1. Chức Danh

Trợ lý Tổng Giám Đốc

2. Báo cáo cho: Tổng Giám Đốc

3. Mục tiêu công việc:

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc điều hành công ty, quản lý công việc chiến lược và vận hành hàng ngày, đảm bảo các mục tiêu kinh doanh và quản lý được thực hiện hiệu quả.

4. Trách nhiệm chính:

4.1 Hỗ trợ điều hành và quản lý:

- Trợ giúp TGĐ trong việc lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động của công ty.

- Thay mặt TGĐ làm việc với các phòng ban, đối tác, khách hàng khi được ủy quyền.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các kế hoạch chiến lược của công ty.

4.2 Quản lý công việc nội bộ:

- Lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng và sắp xếp lịch trình cho TGĐ.

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, biên bản họp và các thông tin liên quan theo yêu cầu.

- Giám sát việc triển khai các quyết định của TGĐ và đảm bảo các phòng ban thực hiện đúng tiến độ.

4.3 Phân tích và đề xuất giải pháp:

- Thu thập, phân tích dữ liệu và thông tin liên quan để hỗ trợ TGĐ ra quyết định.

- Đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành.