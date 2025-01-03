Tuyển Trợ lý Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trợ lý Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Thông Thái . Số 42 ngõ 27 Đại Cồ Việt, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Chức Danh
Trợ lý Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo cho: Tổng Giám Đốc
3. Mục tiêu công việc:
Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc điều hành công ty, quản lý công việc chiến lược và vận hành hàng ngày, đảm bảo các mục tiêu kinh doanh và quản lý được thực hiện hiệu quả.
4. Trách nhiệm chính:
4.1 Hỗ trợ điều hành và quản lý:
- Trợ giúp TGĐ trong việc lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động của công ty.
- Thay mặt TGĐ làm việc với các phòng ban, đối tác, khách hàng khi được ủy quyền.
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các kế hoạch chiến lược của công ty.
4.2 Quản lý công việc nội bộ:
- Lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng và sắp xếp lịch trình cho TGĐ.
- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, biên bản họp và các thông tin liên quan theo yêu cầu.
- Giám sát việc triển khai các quyết định của TGĐ và đảm bảo các phòng ban thực hiện đúng tiến độ.
4.3 Phân tích và đề xuất giải pháp:
- Thu thập, phân tích dữ liệu và thông tin liên quan để hỗ trợ TGĐ ra quyết định.
- Đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up

Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà Thông Thái . Số 42 ngõ 27 Đại Cồ Việt, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

