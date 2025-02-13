Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Extendmax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Từ 13h30 đến 17h30; + Từ thứ 2 đến thứ 6, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Hỗ trợ trưởng phòng soạn thảo các tài liệu theo biểu mẫu có sẵn và liên hệ với các cơ quan nhà nước để hỗ trợ nhà sản xuất nước ngoài, nhà nhập khẩu lớn đạt được các loại chứng nhận (giấy phép con) tương ứng trong thời gian quy định.
.2. Nghiên cứu các văn bản pháp quy có liên quan để cập nhật và tư vấn cho khách hàng khi có thay đổi về văn bản pháp quy đối với lĩnh vực hoạt động.
3. Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tiếng Anh bắt buộc thành thào 4 kỹ năng;
+ Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm và ham học hỏi;
+ Tốt nghiệp các trường Luật, kinh tế, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại/ngoại thương...
+ Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
