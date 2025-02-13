Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Extendmax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 13h30 đến 17h30; + Từ thứ 2 đến thứ 6, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ trưởng phòng soạn thảo các tài liệu theo biểu mẫu có sẵn và liên hệ với các cơ quan nhà nước để hỗ trợ nhà sản xuất nước ngoài, nhà nhập khẩu lớn đạt được các loại chứng nhận (giấy phép con) tương ứng trong thời gian quy định.

.2. Nghiên cứu các văn bản pháp quy có liên quan để cập nhật và tư vấn cho khách hàng khi có thay đổi về văn bản pháp quy đối với lĩnh vực hoạt động.

3. Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tiếng Anh bắt buộc thành thào 4 kỹ năng;

+ Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm và ham học hỏi;

+ Tốt nghiệp các trường Luật, kinh tế, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại/ngoại thương...

+ Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin