Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM
Mức lương
16 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 16 - 30 Triệu
Ngày 1: Gửi email xác nhận + tài liệu chuyên môn
Ngày 3: Gọi điện thăm hỏi và giải đáp thắc mắc
Tuần 2: Đề xuất đơn hàng tiếp theo
Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sale dược/mỹ phẩm
Thiết bị y tế/Phòng khám
Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 16-30 triệu/tháng + thưởng đơn hàng
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước
Phép năm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hỗ trợ cơm trưa và chi phí gửi xe.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - 6: 8h30 - 17h30 và sang thứ 7, đi công tác phụ thuộc vào khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
