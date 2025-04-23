Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

Ngày 1: Gửi email xác nhận + tài liệu chuyên môn

Ngày 3: Gọi điện thăm hỏi và giải đáp thắc mắc

Tuần 2: Đề xuất đơn hàng tiếp theo

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sale dược/mỹ phẩm

Thiết bị y tế/Phòng khám

Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16-30 triệu/tháng + thưởng đơn hàng

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước

Phép năm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ cơm trưa và chi phí gửi xe.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - 6: 8h30 - 17h30 và sang thứ 7, đi công tác phụ thuộc vào khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin