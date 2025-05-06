Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH TM Dũng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu

Mức lương 23 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 225 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hoà, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 23 - 30 Triệu

Lên lịch làm việc, sắp xếp cuộc họp, hội thảo, và các sự kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đảm bảo các công việc hành chính, giao dịch, và phối hợp với các phòng ban liên quan được thực hiện hiệu quả.

Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc (bao gồm báo cáo hoạt động, báo cáo kinh doanh, và báo cáo nội bộ)

Đồng hành cùng Phó Tổng Giám đốc trong các chuyến công tác, gặp gỡ đối tác, khách hàng, hoặc các sự kiện liên quan đến xe điện và xe xăng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phát triển công ty.

Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sẵn sàng đi công tác cùng sếp hàng ngày, có tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xe máy / ô tô / điện máy / bán lẻ.

Kỹ năng tài chính: Có kiến thức về tài chính, biết lập báo cáo tài chính và phân tích số liệu

Kỹ năng lái xe: Bắt buộc có bằng lái xe B2 trở lên

Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin