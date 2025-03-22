Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AZ MỸ- VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát hoạt động giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Quản lý đội ngũ giáo viên, trợ giảng và nhân viên trung tâm.

Điều phối lịch dạy, lịch học và các chương trình đào tạo theo kế hoạch.

Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của trung tâm.

Xây dựng và cải tiến giáo trình, chương trình giảng dạy phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và phát triển trung tâm ngắn hạn & dài hạn.

Đề xuất chiến lược marketing, quảng bá thương hiệu, tăng số lượng học viên.

Mở rộng mối quan hệ với các đối tác, trường học và các tổ chức giáo dục.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành trung tâm.

Lập và kiểm soát ngân sách trung tâm, đảm bảo tối ưu chi phí.

Theo dõi thu chi, học phí, lương thưởng và các khoản chi khác.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo.

Quản lý và giám sát chất lượng giảng dạy, đánh giá hiệu quả học tập của học viên.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của học viên và phụ huynh.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, buổi học thử nhằm nâng cao trải nghiệm học tập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến giáo dục, quản lý, kinh doanh và quản trị kinh doanh.

Trình độ:

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực quản lý giáo dục, trung tâm đào tạo hoặc các vị trí tương đương.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc khách hàng, marketing hoặc kinh doanh

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên bạn có chứng chỉ IELTS, TOEIC

Ưu tiên những ứng viên từ 28 tuổi trở đi

Tại Công ty TNHH AZ MỸ- VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn 12 - 15 triệu/tháng + thưởng theo doanh thu.

12 - 15 triệu/tháng

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn (phó giám đốc, giám đốc vận hành) khi trung tâm phát triển.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn (phó giám đốc, giám đốc vận hành)

Được đào tạo kỹ năng quản lý và có cơ hội học hỏi từ những chuyên gia giáo dục.

Được đào tạo kỹ năng quản lý

