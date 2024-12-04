Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Khởi Việt Media A6/D21 Ngõ 11 Duy Tân
- Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Phiên dịch tài liệu, cuộc họp nội bộ, gặp gỡ đối tác, khách hàng, và các nội dung công việc hàng ngày.
- Quản lý sắp xếp lịch làm việc, tiến độ, giám sát và báo cáo hiệu quả của công việc.
- Kết hợp với các bộ phận khác để triển khai nội dung công việc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 24-30 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các chuyên ngành liên quan. Khả năng sử dụng tiếng Trung tốt, thành thạo (Nghe - Nói - Đọc - Viết) hoặc HSK 5 trở lên.
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm trở lên trong lĩnh vực phiên dịch hoặc trợ lý các phòng ban.
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 18 - 22 triệu/tháng ̣(có thể trao đổi khi phỏng vấn)
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
