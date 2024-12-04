Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Khởi Việt Media A6/D21 Ngõ 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phiên dịch tài liệu, cuộc họp nội bộ, gặp gỡ đối tác, khách hàng, và các nội dung công việc hàng ngày.

- Quản lý sắp xếp lịch làm việc, tiến độ, giám sát và báo cáo hiệu quả của công việc.

- Kết hợp với các bộ phận khác để triển khai nội dung công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24-30 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các chuyên ngành liên quan. Khả năng sử dụng tiếng Trung tốt, thành thạo (Nghe - Nói - Đọc - Viết) hoặc HSK 5 trở lên.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm trở lên trong lĩnh vực phiên dịch hoặc trợ lý các phòng ban.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 18 - 22 triệu/tháng ̣(có thể trao đổi khi phỏng vấn)

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Số Khởi Việt

