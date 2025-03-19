Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Hỗ trợ cấp trên trong việc điều hành, giám sát, theo dõi đôn đốc các phòng ban bộ phận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.

Làm báo cáo tổng hợp kết quả công việc của các bộ phận cho quản lý.

Thông dịch, phiên dịch cho quản lý trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác…

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Nam từ 22 tuổi, Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên.

Tiếng Trung nghe nói đọc viết thành thạo (HSK5 trở lên)

Ưu tiên có kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, trung thực.

Tin học văn phòng ổn, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 2 tháng thử việc.

Lương tháng 13.

Team building/du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Tiệc cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin