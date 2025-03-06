Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Thạch bàn, long biên, hà nội, Long Biên, Quận Long Biên

Trợ lý tiếng Trung

1. Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho công ty.

2. Phiên dịch cho bộ phận kinh doanh (sale) khi trao đổi với đối tác trong lĩnh vực pháp lý.

3. Soạn thảo, dịch thuật tài liệu liên quan đến pháp lý, thuế, kiểm toán.

4. Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung, Quản trị hoặc các ngành liên quan.

2. Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sale, chăm sóc khách hàng tại các công ty luật doanh nghiệp hoặc dịch vụ pháp lý.

4. Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 13 - 18 triệu đồng/tháng (theo năng lực).

2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

3. Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

4. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Thời gian làm việc:

1. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8h30 - 17h30.

2. Thứ Bảy: Làm việc online.

Cách Thức Ứng Tuyển

