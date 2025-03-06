Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 94 Thạch bàn, long biên, hà nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

1. Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho công ty.
2. Phiên dịch cho bộ phận kinh doanh (sale) khi trao đổi với đối tác trong lĩnh vực pháp lý.
3. Soạn thảo, dịch thuật tài liệu liên quan đến pháp lý, thuế, kiểm toán.
4. Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung, Quản trị hoặc các ngành liên quan.
2. Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sale, chăm sóc khách hàng tại các công ty luật doanh nghiệp hoặc dịch vụ pháp lý.
4. Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 13 - 18 triệu đồng/tháng (theo năng lực).
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
3. Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
4. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Thời gian làm việc:
1. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8h30 - 17h30.
2. Thứ Bảy: Làm việc online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 135/6B, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

