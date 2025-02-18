Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hỗ trợ và thực hiện các hoạt động đối ngoại của công ty;

Tham gia tiếp đón khách hàng, đối tác, đặc biệt là đoàn từ Trung Quốc;

Hỗ trợ điều hành công việc cho Tổng Giám đốc (Nữ);

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (Nghỉ trưa 1 tiếng);

Địa chỉ làm việc: Văn phòng VCI, số 32 Lô TT02, HD Mon City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung, tương đương HSK 5 trở lên;

Biết tiếng Anh là lợi thế;

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Nhanh nhẹn, nhiệt tình;

Biết lái xe ô tô;

Thử việc: 01 tháng.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ

Thể hiện tốt trong quá trình phỏng vấn và thử việc sẽ được deal lương cao hơn

Được thưởng cuối năm theo quy định nội bộ của Công ty. Tổng thu nhập có thể lên đến 20 triệu/ tháng; trong thời gian thử việc hưởng 85% lương.

Được đào tạo bổ sung chuyên môn và kỹ năng triển khai công việc trong hoạt động tư vấn bất động sản công nghiệp và xúc tiến đầu tư;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và được tôn trọng giá trị bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

