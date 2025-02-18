Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hỗ trợ và thực hiện các hoạt động đối ngoại của công ty;
Tham gia tiếp đón khách hàng, đối tác, đặc biệt là đoàn từ Trung Quốc;
Hỗ trợ điều hành công việc cho Tổng Giám đốc (Nữ);
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (Nghỉ trưa 1 tiếng);
Địa chỉ làm việc: Văn phòng VCI, số 32 Lô TT02, HD Mon City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung, tương đương HSK 5 trở lên;
Biết tiếng Anh là lợi thế;
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình;
Biết lái xe ô tô;
Thử việc: 01 tháng.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Thể hiện tốt trong quá trình phỏng vấn và thử việc sẽ được deal lương cao hơn
Được thưởng cuối năm theo quy định nội bộ của Công ty. Tổng thu nhập có thể lên đến 20 triệu/ tháng; trong thời gian thử việc hưởng 85% lương.
20 triệu/ tháng
Được đào tạo bổ sung chuyên môn và kỹ năng triển khai công việc trong hoạt động tư vấn bất động sản công nghiệp và xúc tiến đầu tư;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và được tôn trọng giá trị bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 32, ngõ 8 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

