Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C3 - NV2 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco - Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phiên dịch hiện trường với quản lý người Trung

Dịch các tài liệu, báo cáo khi cần

Chuẩn bị nội dung và ghi chép các nội dung tại các buổi họp

Làm thủ tục thanh toán, tạm ứng

Kết nối với quản lý với các nhân sự trong Công ty thông qua việc dịch

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Ứng viên có thể sử dụng thành thạo tiếng trung, đặc biệt là nghe, nói và viết (đánh máy)

Hoạt ngôn, giao tiếp tốt, cẩn thận và cầu tiến

Có thể kinh hoạt về thời gian

Tại CÔNG TY TNHH AMITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương không giới hạn, phụ thuộc vào năng lực, upto 30 triệu

Có cơ hội rèn luyện tiếng trung và được đào tạo bởi chuyên gia hàng đầu tại Trung Quốc

Có cơ hội được cử sang Trung Quốc đào tạo

Các chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Công ty start up cơ hội thăng tiến lớn

Thời gian làm việc: Tháng nghỉ 4 ngày, từ 8h-17h

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: KHU C GLEXIMCO, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

