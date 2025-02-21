Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH AMITECH
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C3

- NV2 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco

- Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phiên dịch hiện trường với quản lý người Trung
Dịch các tài liệu, báo cáo khi cần
Chuẩn bị nội dung và ghi chép các nội dung tại các buổi họp
Làm thủ tục thanh toán, tạm ứng
Kết nối với quản lý với các nhân sự trong Công ty thông qua việc dịch

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Ứng viên có thể sử dụng thành thạo tiếng trung, đặc biệt là nghe, nói và viết (đánh máy)
Hoạt ngôn, giao tiếp tốt, cẩn thận và cầu tiến
Có thể kinh hoạt về thời gian

Tại CÔNG TY TNHH AMITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương không giới hạn, phụ thuộc vào năng lực, upto 30 triệu
Có cơ hội rèn luyện tiếng trung và được đào tạo bởi chuyên gia hàng đầu tại Trung Quốc
Có cơ hội được cử sang Trung Quốc đào tạo
Các chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Công ty start up cơ hội thăng tiến lớn
Thời gian làm việc: Tháng nghỉ 4 ngày, từ 8h-17h
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: KHU C GLEXIMCO, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà Mỹ Gia 4-15 Khu đô thị Vinhomes Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

