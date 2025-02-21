Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH AMITECH
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C3
- NV2 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco
- Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Phiên dịch hiện trường với quản lý người Trung
Dịch các tài liệu, báo cáo khi cần
Chuẩn bị nội dung và ghi chép các nội dung tại các buổi họp
Làm thủ tục thanh toán, tạm ứng
Kết nối với quản lý với các nhân sự trong Công ty thông qua việc dịch
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu bằng cấp
Tại CÔNG TY TNHH AMITECH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương không giới hạn, phụ thuộc vào năng lực, upto 30 triệu
Có cơ hội rèn luyện tiếng trung và được đào tạo bởi chuyên gia hàng đầu tại Trung Quốc
Có cơ hội được cử sang Trung Quốc đào tạo
Các chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Công ty start up cơ hội thăng tiến lớn
Thời gian làm việc: Tháng nghỉ 4 ngày, từ 8h-17h
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: KHU C GLEXIMCO, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMITECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
