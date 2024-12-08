Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà 26 ngách 94 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tìm hiểu thông tin sản phẩm

- Hỗ trợ các kênh offline

- Hỗ trợ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Hỗ trợ sếp lập bảng báo giá, hợp đồng và các công việc khác ...vv

- Thu thập và quản lý thông tin của các khách hàng.

- Phiên dịch hợp đồng, báo giá, truyền đạt thông tin cho nhân viên kinh doanh, khách hàng..

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tính hướng ngoại, giỏi về khả năng giao tiếp

- Làm việc nghiêm túc, chịu khó, chân thành

- Ưu tiên biết tiếng Trung khá

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh

- Chấp nhận CV xin việc bằng Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 12.000.000 - 15.000.000 đồng + KPI hoa hồng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.

- Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty

- Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

- Được 12 ngày phép/năm - Hàng năm được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.