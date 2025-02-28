Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2 tòa nhà 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Hỗ trợ dịch thuật các tài liệu theo yêu cầu tại văn phòng, dịch hội thảo, đàm phán giao dịch với khách hàng.

Tiến hành kiểm tra tài liệu có liên quan như Hợp đồng, báo giá, biên bản thỏa thuận, bản vẽ thiết kế .... và dịch sang tiếng Trung hoặc ngược lại. Đảm bảo văn bản, tài liệu dịch chính xác trước khi đưa đến các phòng ban hay cấp trên hoặc đối tác.

Hỗ trợ phòng nghiệp vụ/kinh doanh các công việc hành chính, giấy tờ liên quan.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận fresher. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Phiên dịch.

Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng gồm: Viết, đọc, nói và nghe.

Thành thạo Tin học văn phòng.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn và biết cách ứng biến tùy tình huống khi làm việc với đối tác của công ty.

Có khả năng đàm phán, thuyết trình chuẩn xác nội dung khi làm việc với đối tác.

Là người chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 11.000.000đ - 14.000.000đ (Lương cơ bản + các phụ cấp khác).

Hưởng chế độ BHXH , BHYT theo quy định nhà nước.

Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.

Được xét duyệt review thăng tiến, tăng lương định kỳ.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Các quyền lợi khác trao đổi chi tiết lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin