Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Trinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Trao đổi làm việc cùng với các khách hàng người Trung Quốc về dự án.

Biên soạn, chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng kí kết với khách hàng

Tiến hình tư vấn, đưa ra phương án giải quyết để đẩy nhanh tiến độ dự án

Báo cáo tiến độ dự án với quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Tốt nghiệp Chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Luật, Thương mại điện tử...

Có chứng chỉ tiếng Trung HSK5 trở lên, Ưu tiên các ứng viên từng du học Trung Quốc.

Có kinh nghiệm từ 3 năm ở các vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt

Làm việc fulltime : từ Thứ 2 – thứ 6; thứ 7 nghỉ luân phiên

Có kinh nghiệm về thương mại điện tử hoặc marketing là ưu thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường

Mức thu nhập: 13 – 20M gross/tháng tuỳ năng lực

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc

Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của công ty

Các chế độ bảo hiểm theo luật định, thưởng lễ tết, sinh nhật,...

Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân.

