Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Trinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Trao đổi làm việc cùng với các khách hàng người Trung Quốc về dự án.
Biên soạn, chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng kí kết với khách hàng
Tiến hình tư vấn, đưa ra phương án giải quyết để đẩy nhanh tiến độ dự án
Báo cáo tiến độ dự án với quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Luật, Thương mại điện tử...
Có chứng chỉ tiếng Trung HSK5 trở lên, Ưu tiên các ứng viên từng du học Trung Quốc.
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở các vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt
Làm việc fulltime : từ Thứ 2 – thứ 6; thứ 7 nghỉ luân phiên
Có kinh nghiệm về thương mại điện tử hoặc marketing là ưu thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường
Mức thu nhập: 13 – 20M gross/tháng tuỳ năng lực
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc
Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của công ty
Các chế độ bảo hiểm theo luật định, thưởng lễ tết, sinh nhật,...
Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

