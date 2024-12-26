Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà 26 ngách 94 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm hiểu thông tin sản phẩm
Hỗ trợ các kênh offline
Hỗ trợ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ sếp lập bảng báo giá, hợp đồng và các công việc khác...
Thu thập và quản lý thông tin của các khách hàng.
Phiên dịch truyền đạt thông tin cho nhân viên kinh doanh và khách hàng
Hiện công ty Orro Home cần tuyển các vị trí liên quan tiếng Trung như sau:
Trợ lý Tiếng Trung tại HCM số lượng 1 người Làm việc tại: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)
Trợ lý Tiếng Trung số lượng 1 người Làm việc tại: Nhà 26 ngách 94 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tính hướng ngoại, giỏi về khả năng giao tiếp
Làm việc nghiêm túc, chịu khó, chân thành
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói đọc, viết
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh, phiên dịch

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 12.000.000 - 18.000.000 đồng + KPI hoa hồng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.
Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty
Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Được 12 ngày phép/năm
Hàng năm được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đường số 1, KDC Đại phúc, Bình Hưng, Bình Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

