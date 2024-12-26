Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà 26 ngách 94 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm hiểu thông tin sản phẩm

Hỗ trợ các kênh offline

Hỗ trợ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ sếp lập bảng báo giá, hợp đồng và các công việc khác...

Thu thập và quản lý thông tin của các khách hàng.

Phiên dịch truyền đạt thông tin cho nhân viên kinh doanh và khách hàng

Hiện công ty Orro Home cần tuyển các vị trí liên quan tiếng Trung như sau:

Trợ lý Tiếng Trung tại HCM số lượng 1 người Làm việc tại: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)

Trợ lý Tiếng Trung số lượng 1 người Làm việc tại: Nhà 26 ngách 94 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tính hướng ngoại, giỏi về khả năng giao tiếp

Làm việc nghiêm túc, chịu khó, chân thành

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói đọc, viết

Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh, phiên dịch

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 12.000.000 - 18.000.000 đồng + KPI hoa hồng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.

Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty

Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

Được 12 ngày phép/năm

Hàng năm được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.