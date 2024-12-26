Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
- Hồ Chí Minh: Nhà 26 ngách 94 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tìm hiểu thông tin sản phẩm
Hỗ trợ các kênh offline
Hỗ trợ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ sếp lập bảng báo giá, hợp đồng và các công việc khác...
Thu thập và quản lý thông tin của các khách hàng.
Phiên dịch truyền đạt thông tin cho nhân viên kinh doanh và khách hàng
Hiện công ty Orro Home cần tuyển các vị trí liên quan tiếng Trung như sau:
Trợ lý Tiếng Trung tại HCM số lượng 1 người Làm việc tại: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)
Trợ lý Tiếng Trung số lượng 1 người Làm việc tại: Nhà 26 ngách 94 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc nghiêm túc, chịu khó, chân thành
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói đọc, viết
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh, phiên dịch
Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.
Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty
Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Được 12 ngày phép/năm
Hàng năm được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
