Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa B, TTTM Savico Megamall Số 7

- 9 đường Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trợ giúp Giám đốc trong việc điều phối, dịch thông tin công việc, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân/ thương hội đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.
Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.
Tham gia các buổi họp liên quan.
Hỗ trợ các phòng ban (nếu cần).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 25 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn
Trình độ Cao Đẳng trở lên các ngành như ngôn ngữ Trung, quản trị kinh doanh.....
Tiếng Trung biên phiên dịch khá
Có từ kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, phiên dịch từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó;

Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Liên Hệ Công Ty

AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P307, tầng 3, tòa B, Khối văn phòng và dịch vụ, TTTM Savico Long Biên, số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.

