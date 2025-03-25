Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Trợ giúp Giám đốc trong việc điều phối, dịch thông tin công việc, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân/ thương hội đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.

Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.

Tham gia các buổi họp liên quan.

Hỗ trợ các phòng ban (nếu cần).