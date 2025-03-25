Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa B, TTTM Savico Megamall Số 7
- 9 đường Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trợ giúp Giám đốc trong việc điều phối, dịch thông tin công việc, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân/ thương hội đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.
Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.
Tham gia các buổi họp liên quan.
Hỗ trợ các phòng ban (nếu cần).
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao Đẳng trở lên các ngành như ngôn ngữ Trung, quản trị kinh doanh.....
Tiếng Trung biên phiên dịch khá
Có từ kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, phiên dịch từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó;
Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
