Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 37/2/1 Bình Khánh, An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
- Trợ lý giám đốc: phiên dịch
- Ưu tiên biết đánh giá, phân tích công việc
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ HSK 5 trở lên (Giao tiếp tốt)
Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động
- Lương tháng 13, 14,..
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Companytrip...
- Được xét tăng lương định kỳ 06 tháng/ lần theo năng lực và kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
