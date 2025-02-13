Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định

Trợ lý tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 566 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Làm việc với khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh.
- Biên Phiên dịch Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại;
- Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp với khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Trung
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại.
Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Trung 4 kỹ năng
Thích nghi nhanh trong môi trường mới, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 122H/2 KP1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tieng-trung-thu-nhap-14tr-16tr-thang-tai-ho-chi-minh-job302499
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 58 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 58 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM)
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam
8.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu BMB&A JSC.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Chicilon Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chicilon Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 19 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
13 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần NexGen Media
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm