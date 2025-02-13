Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 566 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Làm việc với khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh.

- Biên Phiên dịch Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại;

- Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp với khách hàng.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Trung

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại.

Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Trung 4 kỹ năng

Thích nghi nhanh trong môi trường mới, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì

