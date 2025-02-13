Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 566 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
- Làm việc với khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh.
- Biên Phiên dịch Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại;
- Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp với khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Trung
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại.
Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Trung 4 kỹ năng
Thích nghi nhanh trong môi trường mới, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
