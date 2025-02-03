Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 329B Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Trợ lý tiếng Trung

Phiên dịch cho Giám Đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các phòng ban, khách hàng...

Tiếp nhận, rà soát hợp đồng, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến Giám đốc phê duyệt.

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành.

Tiếng Trung nghe nói đọc viết thành thạo, giao tiếp tốt, tương đương chứng chỉ HSK5 trở lên.

Có thể đi công tác.

Kỹ năng excel, word, PP thành thạo.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực kinh nghiệm.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin