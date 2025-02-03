Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 329B Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phiên dịch cho Giám Đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các phòng ban, khách hàng...
Tiếp nhận, rà soát hợp đồng, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến Giám đốc phê duyệt.
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành.
Tiếng Trung nghe nói đọc viết thành thạo, giao tiếp tốt, tương đương chứng chỉ HSK5 trở lên.
Có thể đi công tác.
Kỹ năng excel, word, PP thành thạo.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực kinh nghiệm.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 329B Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

