Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đường số 1, Khu dân cư Tấn Trường, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tham gia và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động phát sóng trực tiếp để bán và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến lớn bằng tiếng Trung.

Quản lý, theo dõi đơn hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong và sau buổi phát sóng trực tiếp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị sản phẩm, nội dung, kịch bản phát sóng trực tiếp.

Hỗ trợ dịch thuật (nếu cần) và xử lý các file liên quan đến buổi phát sóng trực tiếp.

Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo nói và viết tiếng Trung.

Những ứng viên có kinh nghiệm phát sóng trực tiếp hoặc tự tin về hiệu suất của camera sẽ được ưu tiên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thích ứng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, tư duy nhanh nhạy, chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng làm việc độc lập đồng thời là một thành viên của nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 triệu – 20 triệu đồng (tùy theo năng lực và kết quả công việc).

Phần thưởng bổ sung sẽ được trao dựa trên doanh số bán hàng phát sóng trực tiếp và hiệu suất làm việc.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cung cấp đào tạo về kỹ năng phát trực tiếp, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng phó.

Có cơ hội thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý nhóm phát sóng trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin