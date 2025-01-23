Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Overview:

Assistant to Group CEO and Interpreter is responsible for carrying out interpretation tasks during BOM & BOD meetings and document translation from Chinese to Vietnamese, with intermediate Chines proficiency; as well as fulfill coordination and administration tasks to ensure effective support GCEO in Company’s day-to-day operational management.

Trợ lý kiêm Phiên dịch tiếng Trung cho Tổng Giám đốc Tập Đoàn chịu trách nhiệm phiên dịch xuyên suốt các buổi họp cũng như dịch thuật văn bản tiếng Trung- Việt, với sự thông thạo Tiếng Trung, cũng như đảm nhiệm các công việc điều phối và hành chính liên quan, đảm bảo các công việc tại Văn phòng Tổng Giám đốc diễn ra suôn sẻ.

Mô tả công việc:

- Coordinating and receiving delegates from China and other countries;

Điều phối và đón tiếp các đoàn khách từ Trung Quốc và các nước khác;

- Coordinating activities and/or events of Nam Long Group including but not limited to logistic arrangement; translating between Chinese and Vietnamese (verbal and materials translation); and other ad hoc tasks as assigned;

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động của Tập đoàn, hỗ trợ, phiên dịch Trung - Việt (dịch hiện trường, dịch tài liệu), và các công việc liên quan khác.