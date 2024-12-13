Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2450 Ql1a, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phiên dịch và dịch thuật:

• Phiên dịch tiếng Hoa trong các buổi họp, trao đổi công việc với đối tác, đặc biệt trong ngành ô tô.

• Biên dịch tài liệu, hợp đồng, chứng từ liên quan.

2. Thu mua hàng nhập khẩu:

Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc.

• Thương thảo giá cả, điều kiện giao hàng và xử lý đơn hàng nhập khẩu

. • Làm việc với hải quan, đại lý vận chuyển và kiểm tra các chứng từ nhập khẩu (CO, CQ, Form E...).

3. Các nhiệm vụ khác:

• Báo cáo định kỳ và hỗ trợ các công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Hoa

• Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô và thu mua quốc tế

• Kỹ năng: Đàm phán, tổ chức và sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin