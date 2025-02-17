Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
- Hồ Chí Minh: 12.000.000
- 15.000.000 đồng Thưởng tháng 13 Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật. Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao. Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết. Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn. Hỗ trợ chi phí công tác
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ quản lý vận hành các hoạt động hàng ngày của cửa hàng theo quy trình công ty.
Phiên dịch, dịch thuật tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Trung và ngược lại.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để giám sát tiến độ công việc, đảm bảo hoạt động vận hành trơn tru.
Hỗ trợ triển khai các chính sách, quy trình mới về tiêu chuẩn vận hành.
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc – Viết)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực trợ lý vận hành
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Cẩn thận, chịu khó, có thể đi công tác khi cần thiết, chịu đi lại.
Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
