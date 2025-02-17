Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Thưởng tháng 13 Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật. Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao. Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết. Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn. Hỗ trợ chi phí công tác

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ quản lý vận hành các hoạt động hàng ngày của cửa hàng theo quy trình công ty.

Phiên dịch, dịch thuật tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Trung và ngược lại.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để giám sát tiến độ công việc, đảm bảo hoạt động vận hành trơn tru.

Hỗ trợ triển khai các chính sách, quy trình mới về tiêu chuẩn vận hành.

Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan.

Thành thạo Tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc – Viết)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực trợ lý vận hành

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Cẩn thận, chịu khó, có thể đi công tác khi cần thiết, chịu đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

