Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 233/11/6 nguyễn trãi phường 2 quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Liên hệ với KOL và KOC để đạt được sự hợp tác.
2. Theo dõi tiến trình phát sóng trực tiếp buổi livestream hoặc video của các KOC, KOL .
3. Cung cấp phản hồi kịp thời về tiến độ cho cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp Tiếng Trung tốt, thành thạo 4 kỹ năng
- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, biết lắng nghe và chỉnh chu trong công việc
- Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, có khả năng truyền đạt và thực hiện chính xác chỉ đạo của cấp trên.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV Thì Được Hưởng Những Gì

Cty có phụ cấp chuyên cần, gửi xe hàng tháng.
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN.
Review lương hàng năm
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
ĐƯợc deal lương phù hợp với kinh nghiệm và năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 233/11/6 đường nguyễn trãi phường 2 quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

