Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 233/11/6 nguyễn trãi phường 2 quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Liên hệ với KOL và KOC để đạt được sự hợp tác.

2. Theo dõi tiến trình phát sóng trực tiếp buổi livestream hoặc video của các KOC, KOL .

3. Cung cấp phản hồi kịp thời về tiến độ cho cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp Tiếng Trung tốt, thành thạo 4 kỹ năng

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, biết lắng nghe và chỉnh chu trong công việc

- Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, có khả năng truyền đạt và thực hiện chính xác chỉ đạo của cấp trên.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV Thì Được Hưởng Những Gì

Cty có phụ cấp chuyên cần, gửi xe hàng tháng.

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN.

Review lương hàng năm

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

ĐƯợc deal lương phù hợp với kinh nghiệm và năng lực.

