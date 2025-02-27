Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc cần làm:
Theo dõi công nợ, xuất hoá đơn kiểm tra chứng từ kế toáChịu trách nhiệm sắp xếp, thu thập hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ của công ty.
Theo dõi đơn hàng, xuất hóa đơn cho khách hàng.
Theo dõi xuất nhập hàng kho.
Phối hợp với bên dịch vụ làm báo cáo thuế & báo cáo tài chính.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 25 tuổi
Kinh nghiệm trên 1 năm với vị trí tương đương
Giao tiếp thành thạo tiếng Trung (ưu tiên biết thêm cơ bản tiếng Anh)
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10.000.000/tháng có thưởng lương tháng 13( thỏa thuận theo năng lực). Thời gian thử việc 3 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM
