Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc cần làm:

Theo dõi công nợ, xuất hoá đơn kiểm tra chứng từ kế toáChịu trách nhiệm sắp xếp, thu thập hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ của công ty.

Theo dõi đơn hàng, xuất hóa đơn cho khách hàng.

Theo dõi xuất nhập hàng kho.

Phối hợp với bên dịch vụ làm báo cáo thuế & báo cáo tài chính.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 25 tuổi

Kinh nghiệm trên 1 năm với vị trí tương đương

Giao tiếp thành thạo tiếng Trung (ưu tiên biết thêm cơ bản tiếng Anh)

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000/tháng có thưởng lương tháng 13( thỏa thuận theo năng lực). Thời gian thử việc 3 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin