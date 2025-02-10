Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà M - H Building Võ Văn Kiệt, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Phiên dịch văn bản, hội họp, các cuộc trao đổi giữa sếp và nhân viên

- Tập hợp phiên dịch các báo cáo, tài liệu từ các phòng ban

- Am hiểu về quản lý nhân sự khoảng 10 người

- Thực hiện công việc văn phòng theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

- Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí trợ lí tiếng Trung, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhân sự , tuyển dụng

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Nữ Dưới 35 tuổi

- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết, dịch họp trôi chảy

- Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng quản lý tốt

- Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc

- Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập, làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 12 - 18triệu

- Thưởng cuối năm

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.

- Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM

