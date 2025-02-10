Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà M

- H Building Võ Văn Kiệt, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Phiên dịch văn bản, hội họp, các cuộc trao đổi giữa sếp và nhân viên
- Tập hợp phiên dịch các báo cáo, tài liệu từ các phòng ban
- Am hiểu về quản lý nhân sự khoảng 10 người
- Thực hiện công việc văn phòng theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận.
- Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí trợ lí tiếng Trung, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhân sự , tuyển dụng
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Nữ Dưới 35 tuổi
- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết, dịch họp trôi chảy
- Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng quản lý tốt
- Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc
- Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập, làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 12 - 18triệu
- Thưởng cuối năm
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.
- Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM

CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: P1.Q5, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

