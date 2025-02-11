Tuyển Trợ lý tiếng Trung Chicilon Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chicilon Media
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Chicilon Media

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Chicilon Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trợ lý và Biên phiên dịch thông tin giữa Ban lãnh đạo và nhân viên, biên phiên dịch cho các Bộ phận Hành chính Nhân sự, Phát triển Truyền thông, Kinh doanh,…
- Hỗ trợ Ban lãnh đạo xử lý các công việc hàng ngày và các thư từ thương mại.
- Thực thi trợ Ban lãnh đạo xử lý các công việc hàng ngày và các thư từ thương mại, các công việc khác theo tính chất từng phòng ban và theo bố trí của lãnh đạo.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu cần phải có:
- Tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành tiếng Trung. Thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Từng lấy chứng nhận HSK cấp 5 hoặc 6, chứng chỉ TOCFL ban B (cấp 4 trở lên)
- Nam/nữ ngoại hình ưa nhìn. Nam cao trên 1m68, nữ cao trên 1m56.
- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu lễ nghi thương mại, cẩn thận, tỉ mỉ. Tư duy nhạy bén, có khả năng lĩnh hội và thực hiện tốt yêu cầu của lãnh đạo. Chủ động, có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
* Yêu cầu khác:

Tại Chicilon Media Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chicilon Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chicilon Media

Chicilon Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17th Floor, Vietcombank Tower, No. 5 Me Linh Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

