Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS
- Hồ Chí Minh: Số 19 – Nguyễn Thị Nhung – KDT Vạn Phúc – Hiệp Bình Phước – Thủ Đức – HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Dịch và xử lý tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả.
Hỗ trợ điều phối các cuộc họp, lập kế hoạch và quản lý lịch trình làm việc cho nhân viên
Tổ chức và quản lý các sự kiện, hội nghị với đối tác nói tiếng Trung và Việt.
Hỗ trợ training người mới
Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác như quản lý hồ sơ, soạn thảo báo cáo và giải quyết thư từ.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Nhiệt tình, linh hoạt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Dưới 30 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Sau 2 tháng thử việc sẽ ký HĐ chính thức
Thưởng các ngày Lễ, tết, lương tháng 13... theo quy định chính sách của công ty
Môi trường làm việc năng động và thân thiện
Cơ hội phát triển nghề nghiệp làm việc trực tiếp với sếp người Trung Quốc
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn với mức lương cạnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
