Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 19 – Nguyễn Thị Nhung – KDT Vạn Phúc – Hiệp Bình Phước – Thủ Đức – HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Dịch và xử lý tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả.

Hỗ trợ điều phối các cuộc họp, lập kế hoạch và quản lý lịch trình làm việc cho nhân viên

Tổ chức và quản lý các sự kiện, hội nghị với đối tác nói tiếng Trung và Việt.

Hỗ trợ training người mới

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác như quản lý hồ sơ, soạn thảo báo cáo và giải quyết thư từ.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tiếng Trung và tiếng Việt, có khả năng giao tiếp và viết lách rõ ràng.

Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Nhiệt tình, linh hoạt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Dưới 30 tuổi.

Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 -13.000.000 triệu/tháng

Sau 2 tháng thử việc sẽ ký HĐ chính thức

Thưởng các ngày Lễ, tết, lương tháng 13... theo quy định chính sách của công ty

Môi trường làm việc năng động và thân thiện

Cơ hội phát triển nghề nghiệp làm việc trực tiếp với sếp người Trung Quốc

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn với mức lương cạnh

