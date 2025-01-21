Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 1 Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

● Là cầu nối giao tiếp giữa các phòng ban nội bộ
● Theo dõi và quản lý tiến độ các dự án, đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch.
● Xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh liên quan đến công việc vận hành.
● Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp trên.
● Ghi nhận và báo cáo các vấn đề quan trọng để đề xuất phương án cải thiện hiệu quả công
việc.
● Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm tra, đối chiếu dữ liệu vận hành.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tiếng Trung thành thạo (HSK5 trở lên), đảm bảo khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt.
● Năng động, nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả.
● Có kinh nghiệm làm trợ lý
● Kỹ năng làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác.
● Sử dụng cơ bản các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: 8 triệu - 15 triệu/tháng (thương lượng theo năng lực).
● Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
● Thưởng lương tháng 13, thâm niên và các khoản thưởng khác theo kết quả làm việc.
● Tham gia các chuyến du lịch hàng năm cùng công ty.
● Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng
tiến.
● Được đào tạo và hỗ trợ kỹ năng cần thiết để phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

