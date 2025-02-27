Tuyển Trợ lý tiếng Trung KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103/7 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch văn bản, hiện trường phạm vi công ty

- Các công việc làm báo cáo, khảo sát theo yêu cầu của cấp trên

- Các công việc liên quan trong phòng Livestream

- Hoàn thành công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung lưu loát các kĩ năng Nghe, Nói , Đọc, Viết

- Biết sử dụng máy vi tính, excel, word.

- Có hiểu biết về Thương Mại Điện Tử

- Chịu khó học hỏi, chủ động trong công việc

- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp ngôn ngữ Trung mới ra trường

Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương trao đổi trong lúc phỏng vấn

-Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

- Tham gia đầy đủ các bảo hiểm và hưởng đầy đủ phép năm theo pháp luật.

- Trợ cấp công việc như cơm trưa....

- Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

