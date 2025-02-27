Tuyển Trợ lý tiếng Trung KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 103/7 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phiên dịch văn bản, hiện trường phạm vi công ty
- Các công việc làm báo cáo, khảo sát theo yêu cầu của cấp trên
- Các công việc liên quan trong phòng Livestream
- Hoàn thành công việc được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung lưu loát các kĩ năng Nghe, Nói , Đọc, Viết
- Biết sử dụng máy vi tính, excel, word.
- Có hiểu biết về Thương Mại Điện Tử
- Chịu khó học hỏi, chủ động trong công việc
- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp ngôn ngữ Trung mới ra trường
Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương trao đổi trong lúc phỏng vấn
-Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển.
- Tham gia đầy đủ các bảo hiểm và hưởng đầy đủ phép năm theo pháp luật.
- Trợ cấp công việc như cơm trưa....
- Thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
