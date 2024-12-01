Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Lương Trúc Đàm, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm báo cáo liên quan của bộ phận được phụ trách

Dịch cuộc họp, văn bản, dịch hiện trường cho sếp và nhân viên

Quản lý vật dụng, thiết bị văn phòng, mua mới khi cần

Thực hiện một số công việc khác do chủ quản giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 22-30 tuổi

Tiếng Trung HSK5 trở lên, thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp tiền ăn: 30.000 / ngày

Thưởng chuyên cần: 400.000

4 ngày phép tháng ( có thể chọn ngày nghỉ trong tuần )

Có lương tháng 13 nếu làm đủ 12 tháng Lương, lễ, Tết nhân 3

Được tham gia BHYT, BHXH theo qui định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin