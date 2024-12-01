Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27 Lương Trúc Đàm, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Làm báo cáo liên quan của bộ phận được phụ trách
Dịch cuộc họp, văn bản, dịch hiện trường cho sếp và nhân viên
Quản lý vật dụng, thiết bị văn phòng, mua mới khi cần
Thực hiện một số công việc khác do chủ quản giao
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 22-30 tuổi
Tiếng Trung HSK5 trở lên, thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp tiền ăn: 30.000 / ngày
Thưởng chuyên cần: 400.000
4 ngày phép tháng ( có thể chọn ngày nghỉ trong tuần )
Có lương tháng 13 nếu làm đủ 12 tháng Lương, lễ, Tết nhân 3
Được tham gia BHYT, BHXH theo qui định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI