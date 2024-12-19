Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3a đường số 3 phường Bình Thuận quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phiên dịch hiện trường và các tài liệu do cấp trên phân bổ

Vận hành sàn và các nền tảng mạng xã hội

Thực hiện các công việc có liên quan khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung nghe nói viết tốt

Ưu tiên ứng viên biết tiếng anh ở mức giao tiếp tốt

Biết sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng WORD, EXCEL, PPT, PS

Có tinh thần tổ chức làm việc nhóm tốt

Kỹ năng phân bổ và quản lý thời gian tốt

Tỉ mỉ trong công việc, có ý thức bảo mật thông tin công ty

Tại CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo yêu cầu pháp luật

Được đóng các loại BHXH, BHYT.BHTN,....

Được tham gia các buổi team building do công ty tổ chức

Thưởng doanh thu, thưởng hoa hồng

Được hỗ trợ phí chuyên cần, xăng xe nếu phát sinh

Có môi trường thăng tiến phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.