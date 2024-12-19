Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3a đường số 3 phường Bình Thuận quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phiên dịch hiện trường và các tài liệu do cấp trên phân bổ
Vận hành sàn và các nền tảng mạng xã hội
Thực hiện các công việc có liên quan khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung nghe nói viết tốt
Ưu tiên ứng viên biết tiếng anh ở mức giao tiếp tốt
Biết sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng WORD, EXCEL, PPT, PS
Có tinh thần tổ chức làm việc nhóm tốt
Kỹ năng phân bổ và quản lý thời gian tốt
Tỉ mỉ trong công việc, có ý thức bảo mật thông tin công ty
Tại CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo yêu cầu pháp luật
Được đóng các loại BHXH, BHYT.BHTN,....
Được tham gia các buổi team building do công ty tổ chức
Thưởng doanh thu, thưởng hoa hồng
Được hỗ trợ phí chuyên cần, xăng xe nếu phát sinh
Có môi trường thăng tiến phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM
