Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần giáo dục German Link
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 8, lô C25, ngõ 57 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tham mưu, báo cáo cho trưởng phòng trong công tác quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận chăm sóc khách hàng theo chỉ đạo của trưởng phòng.
Điều phối mọi hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng.
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của các nhân viên trong bộ phận.
Quản lý danh sách học viên và khóa học của trung tâm.
Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng cho nhân viên. Hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận xử lý những yêu cầu của khách, những thắc mắc mà nhân viên cấp dưới không giải quyết được.
Tư vấn khách hàng các khóa học của Trung tâm.
Duy trì và tối ưu tỷ lệ tái tục của học viên tại các lớp theo chỉ tiêu được giao.
Quản lý công tác thu học phí của học viên.
Sắp xếp, phân công lịch làm việc nhân sự phòng phù hợp, đảm bảo công việc của nhóm.
Đảm bảo cơ sở vật chất vận hành lớp học.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Có kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Ưu tiên tuổi từ 25-32 và đã từng làm ở các trung tâm ngoại ngữ, hệ thống giáo dục.
Ngoại hình ưa nhìn, tích cực, vui vẻ, giao tiếp tốt, dễ gây thiện cảm.
Nhiệt tình, trung thực, năng động, có khả năng tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, xử lý tình huống tốt.
Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì

Lướng cứng: 10,000,000 - 14,000,000 đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng/hoa hồng kinh doanh (thu nhập lên tới 25 triệu/tháng)
Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty.
Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, bữa trưa thứ 4 vui vẻ hàng tuần, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham gia các khóa đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 53, ngõ 191 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

