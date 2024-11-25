Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH SHINNARA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT01/10, KĐT HD Mon, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Sản phẩm kinh doanh chính là mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng Hàn Quốc, kênh phân phối rộng.

2. Chăm sóc khách hàng có sẵn và khách hàng mới của công ty.

3. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới (nhà phân phối, cửa hàng, đại lý bán lẻ, cộng tác viên....).

4. Nhận tệp khách hàng từ phòng marketing, Telesale, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trên 5 năm kinh nghiệm về bán hàng/tư vấn bán hàng liên quan.

2. Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản: Excel, Words...

3. Nhanh nhẹn, năng động, có trách nhiệm cao trong công việc được giao,

4. Đam mê với công việc Sale - Marketing. Được hỗ trợ đào tạo thêm chuyên môn.

5. Có tinh thần cầu tiến và gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH SHINNARA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm + thưởng % doanh số + thưởng KPI

(Công thức lương được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

2. Thưởng nhân viên xuất sắc hàng quý, hàng năm.

3. Được tạo điều kiện thuận lợi phát triển kỹ năng cá nhân, xây dựng đội nhóm.

4. Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.

5. Được hỗ trợ phương tiện làm việc, thiết bị văn phòng.

6. Được hưởng các chế độ, quyền lợi: BHXH, nghỉ lễ, thưởng Tết.

7. Thứ 7 làm việc từ 8h - 12h00 (nghỉ ca chiều)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHINNARA

