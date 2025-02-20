Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị khi làm việc Hỗ trợ đầy đủ xăng xe, chuyên cần, phụ cấp Tháng nghỉ 4 ngày, ngày làm 8 tiếng Đóng BHXH đầy đủ, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, chăm sóc khách hàng cụ thể (Trước, trong và sau bán)

Lập báo cáo và quản lý chi phí của nhóm kinh doanh

Xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng

Quản lý đội ngũ nhân viên

Các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing, các ngành nghề liên quan.

Kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng word, excel, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập

Hiểu biết sâu rộng về thị trường

Kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản lý và bán hàng

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tranning nhân viên mới

Tại Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn

