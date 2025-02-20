Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị khi làm việc Hỗ trợ đầy đủ xăng xe, chuyên cần, phụ cấp Tháng nghỉ 4 ngày, ngày làm 8 tiếng Đóng BHXH đầy đủ, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, chăm sóc khách hàng cụ thể (Trước, trong và sau bán)
Lập báo cáo và quản lý chi phí của nhóm kinh doanh
Xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng
Quản lý đội ngũ nhân viên
Các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing, các ngành nghề liên quan.
Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng word, excel, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập
Hiểu biết sâu rộng về thị trường
Kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản lý và bán hàng
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tranning nhân viên mới

Tại Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn

Công ty TNHH Sản Xuất& DV Thương Mại Mai Sơn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 29 tổ 8, phường Trung Sơn, Thành Phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

