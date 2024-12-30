Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Phụ trách các Hồ sơ chào giá, dự thầu, hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và các giấy tờ liên quan đến các thị trường.

• Chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo báo giá và Bảo lãnh được bàn giao. Có thể hoàn thành trọn gói một bộ hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu mà hồ sơ mời thầu đưa ra.

• Soạn thảo tất cả hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến bộ hợp đồng.

• Soạn thảo các Phụ lục của hợp đồng như: gia hạn hợp đồng, thay đổi tài khoản thanh toán, gia hạn thời gian thanh toán...

• Tiến hành làm Thanh lý sau khi hợp đồng hết hiệu lực.

• Liên tục cập nhật file để theo dõi toàn bộ các Hợp đồng đầu ra, các thanh lý đã gửi bệnh viện.

• Tiến hành theo dõi và làm Biên bản nghiệm thu mỗi tháng theo yêu cầu của bệnh viện. (Tùy theo mức độ chi tiết về các số liệu trong Biên bản nghiệm thu của từng bệnh viện mà kết hợp với Bộ phận Kinh doanh và Kế toán để hoàn thành).

• Soạn thảo các công văn liên quan đến Hồ sơ dự thầu và hợp đồng như: công văn bổ sung hồ sơ dự thầu, công văn giải trình, công văn liên quan đến giá cả đã ký kết trong hợp đồng.

• Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hồ sơ dự thầu, công văn, giấy tờ, hợp đồng đầu ra, tài liệu liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Bộ Phận.