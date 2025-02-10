Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH TMDV XNK Bầu Trời Mới Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

• Quản lý nhân viên kinh doanh trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra theo từng thời điểm.

• Lập kế hoạch và triển khai những chiến lược bán hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng của Công ty và từ đó cải thiện doanh số của Công ty.

• Đưa ra mục tiêu đào tạo, quy trình bán hàng, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên kinh doanh.

• Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, trực tiếp tham gia vào quy trình tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kinh doanh. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Giải quyết xung đột trong nhóm kinh doanh, giải quyết khiếu nại từ phía khách hàng về dịch vụ liên quan.

• Nghiên cứu, đánh giá thị trường, nhu cầu của khách hàng từ đó đưa ra kế hoạch để duy trì, tiếp cận với khách hàng tiềm năng.

• Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ và báo cáo cho Ban Giám đốc.

• Lập, theo dõi, đánh giá KPI cho nhân viên kinh doanh.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.