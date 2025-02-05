Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Địa điểm làm việc: TOTO Việt Nam – Chi nhánh HCM, Tòa 1A Building, 1A Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. HCM

Địa điểm làm việc:

***Mô tả công việc:

- Nghiên cứu các dự án bất động sản tại miền Nam Việt Nam (chung cư, khách sạn, cao ốc văn phòng…) để tìm kiếm các dự án mới & tham gia vào các dự án đang triển khai;

- Làm việc với các bên phát triển dự án, Chủ đầu tư, Kiến trúc sư và Nhà thầu để đề xuất các sản phẩm, công nghệ của TOTO cho các dự án đang trong giai đoạn thiết kế (hoặc giai đoạn tiền bán hàng) ở miền Nam Việt Nam;

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ và Nhà phân phối trong các giai đoạn xây dựng để bàn giao các chi tiết dự án, đặc điểm kỹ thuật và góp phần vào tổng doanh thu bán hàng dự án;

- Phối hợp với bộ phận Marketing tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội thảo cho các nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, kiến trúc sư và nhà thầu.

- Hiểu về sản phẩm, công nghệ TOTO để thuyết trình, giới thiệu trong các sự kiện để tăng hiểu biết của khách mời về sản phẩm TOTO với các tính năng và ưu điểm nổi bật;

- Xây dựng mối quan hệ với các kiến trúc sư, nhà phát triển dự án, chuyên gia tư vấn trong ngành để phát triển các cơ hội kinh doanh mới cũng như tăng thị phần TOTO;

- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng về công việc liên quan;

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.