Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

TOTO Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
TOTO Vietnam Co., Ltd

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1a Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 500 - 700 USD

Địa điểm làm việc: TOTO Việt Nam – Chi nhánh HCM, Tòa 1A Building, 1A Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. HCM
Địa điểm làm việc:
***Mô tả công việc:
- Nghiên cứu các dự án bất động sản tại miền Nam Việt Nam (chung cư, khách sạn, cao ốc văn phòng…) để tìm kiếm các dự án mới & tham gia vào các dự án đang triển khai;
- Làm việc với các bên phát triển dự án, Chủ đầu tư, Kiến trúc sư và Nhà thầu để đề xuất các sản phẩm, công nghệ của TOTO cho các dự án đang trong giai đoạn thiết kế (hoặc giai đoạn tiền bán hàng) ở miền Nam Việt Nam;
- Phối hợp với các bộ phận nội bộ và Nhà phân phối trong các giai đoạn xây dựng để bàn giao các chi tiết dự án, đặc điểm kỹ thuật và góp phần vào tổng doanh thu bán hàng dự án;
- Phối hợp với bộ phận Marketing tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội thảo cho các nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, kiến trúc sư và nhà thầu.
- Hiểu về sản phẩm, công nghệ TOTO để thuyết trình, giới thiệu trong các sự kiện để tăng hiểu biết của khách mời về sản phẩm TOTO với các tính năng và ưu điểm nổi bật;
- Xây dựng mối quan hệ với các kiến trúc sư, nhà phát triển dự án, chuyên gia tư vấn trong ngành để phát triển các cơ hội kinh doanh mới cũng như tăng thị phần TOTO;
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng về công việc liên quan;
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại TOTO Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TOTO Vietnam Co., Ltd

TOTO Vietnam Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot F1, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Ha Noi

