Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý, điều phối, theo dõi thực thi các chỉ tiêu/chỉ số bán hàng và các hoạt động bán hàng.

- Quản lý và kiểm soát các hoạt động khuyến mại của phòng kinh doanh

- Quản lý các nghiệp vụ: xử lý đơn hàng, lập đơn hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Phối kết hợp với các bộ phận liên quan bán hàng như Kho vận, vận chuyển, kế toán …follow/push kế hoạch nhập hàng/giao hàng phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng/giao hàng diễn ra đúng tiến độ theo định hướng của Công ty

- Nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của Công ty

- Theo dõi và đôn đốc các khu vực/vùng thực hiện doanh số bán hàng theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra

- Theo dõi tồn kho,kế hoạch nhập hàng.Tracking tình hình nhập hàng theo kho, theo chỉ tiêu, theo phân bổ.

- Theo dõi tồn, theo dõi công nợ của khách hàng, kết hợp với sales và bộ phận kế toán để thu hồi công nợ đúng hạn