Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tháp B, Tòa Nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý, điều phối, theo dõi thực thi các chỉ tiêu/chỉ số bán hàng và các hoạt động bán hàng.
- Quản lý và kiểm soát các hoạt động khuyến mại của phòng kinh doanh
- Quản lý các nghiệp vụ: xử lý đơn hàng, lập đơn hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng
- Phối kết hợp với các bộ phận liên quan bán hàng như Kho vận, vận chuyển, kế toán …follow/push kế hoạch nhập hàng/giao hàng phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng/giao hàng diễn ra đúng tiến độ theo định hướng của Công ty
- Nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của Công ty
- Theo dõi và đôn đốc các khu vực/vùng thực hiện doanh số bán hàng theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra
- Theo dõi tồn kho,kế hoạch nhập hàng.Tracking tình hình nhập hàng theo kho, theo chỉ tiêu, theo phân bổ.
- Theo dõi tồn, theo dõi công nợ của khách hàng, kết hợp với sales và bộ phận kế toán để thu hồi công nợ đúng hạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI