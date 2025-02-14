Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH HD PRO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HD PRO VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: – Lương cơ bản 9
- 14tr (thõa thuận theo năng lực) + hoa hồng + phụ cấp xăng xe – BHXH full lương
- Review tăng lương hằng năm, Quận 4
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
– Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng B2B, B2C (sản phẩm camera)
– Thuyết phục, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
– Báo cáo, tham vấn giám đốc về xu hướng và thị trường sản phẩm phụ trách.
– Các yêu cầu khác trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Nam/nữ (Ưu tiên nam)
– Ứng viên có 2-5 năm kinh nghiệm.
– Có kinh nghiệm sản phẩm camera.
– Tiếng Anh giao tiếp trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH HD PRO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 14 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HD PRO VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
