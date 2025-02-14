Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH HD PRO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: – Lương cơ bản 9 - 14tr (thõa thuận theo năng lực) + hoa hồng + phụ cấp xăng xe – BHXH full lương - Review tăng lương hằng năm, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng B2B, B2C (sản phẩm camera)

– Thuyết phục, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

– Báo cáo, tham vấn giám đốc về xu hướng và thị trường sản phẩm phụ trách.

– Các yêu cầu khác trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/nữ (Ưu tiên nam)

– Ứng viên có 2-5 năm kinh nghiệm.

– Có kinh nghiệm sản phẩm camera.

– Tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HD PRO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 9 - 14 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HD PRO VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin